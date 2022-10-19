Более половины британцев поддержали отставку Лиз Трасс

По меньшей мере 53% британцев выступают за отставку нынешнего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, следует из результатов опроса, проведенного Ipsos.

Опрос проводился онлайн среди 1 тыс. британцев от 18 до 75 лет 14-17 октября. Отмечается, что 20% опрошенных выступают против ухода Трасс, пишет РИА Новости. Лишь 13% британцев полагают, что она могла бы победить на следующих выборах, 78% считают это маловероятным. Такие цифры в опросе близки к тем, которые были зафиксированы при опросах общественного мнения перед уходом бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона.

В начале июля его уход поддерживали 59% британцев, против были 22%. В то же время, согласно опросу, три четверти британцев не доверяют экономическому плану консерваторов даже после назначения нового министра финансов Джереми Ханта.

Напомним, о назначении Трасс премьер-министром Великобритании стало известно 5 сентября. Позже выяснилось, что только 4% британцев очень довольны избранием Трасс, еще 18%, что довольны. При этом 33% сильно разочарованы, а ещё 17% разочарованы.