10 Октября 2022
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Политика За рубежом
Фото: Reuters / Phil Noble

В Великобритании заговорили об отставке Лиз Трасс

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс лишь месяц занимает пост, однако уже идут разговоры о том, как ее сместить с поста, полагает главный политический обозреватель Guardian Эндрю Ронсли.

"Люди вообще не хотели быть связанными с мисс Трасс, и они уже требуют развода. Никогда в британской политике лидер не становился настолько удивительно непопулярным за столь поразительно короткое время. Ее рейтинги одобрения упали ниже, чем у Терезы Мэй незадолго до того, как ей пришлось уйти в отставку, и ниже, чем у Бориса Джонсона незадолго до его изгнания с Даунинг-стрит. Он стал медленно отравляющим избирательным мышьяком для тори, она – быстрорастворимый избирательный цианид", - цитирует РИА Новости Ронсли.

Он также назвал Трасс "верховной жрицей узкой секты".

"Она зачистила почти всех, кто не был в ее команде, особенно тех, кто был связан с Риши Сунаком, более популярным выбором среди депутатов-консерваторов", - полагает Ронсли.

Ронсли предположил, что поддержка Лиз Трасс среди депутатов-консерваторов иссякает, а ее короткое премьерство уже приближается к концу.

Напомним, о назначении Трасс премьер-министром Великобритании стало известно 5 сентября. Позже выяснилось, что только 4% британцев очень довольны избранием Трасс, еще 18%, что довольны. При этом 33% сильно разочарованы, а ещё 17% разочарованы.

Теги: Лиз Трасс, премьер-министр, Великобритания



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