В "Единой России" объяснили, почему закрыли заседания Госдумы от россиян: "Враги могут использовать информацию"

Замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Евгений Ревенко объяснил, почему депутаты решили прекратить онлайн-трансляции пленарных заседаний палаты в интернете.

"Поскольку любая информация используется нашими врагами, депутатский корпус поддержал решение Совета Думы прекратить трансляцию заседаний в интернете", - заявил Ревенко.

Отметим, что доступ на заседания по-прежнему имеют журналисты, так что информация с заседаний может появляться в сети в прямом эфире. Также трансляции по закону должны публиковаться на сайте Госдумы без купюр (если иное не предусмотрено законом). Ревенко не сообщил, будут ли блокироваться эти каналы.

Ранее сенатор, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас напомнил, что "принцип открытости парламентских заседаний закреплён в части 2 ст.100 Конституции РФ".