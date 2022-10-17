Теракт на полигоне под Белгородом совершили два добровольца из Таджикистана, - РБК

Власти Таджикистана проверяют сообщения о причастности граждан страны к теракту на полигоне в Белгороде. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на МИД страны.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что стрельбу на полигоне в Белгородской области открыли граждане Таджикистана 1999 и 1998 года рождения Аминзод Тоджиддин и Мехроб Рахмонов, заключившие в Москве контракты с Минобороны. В расположение воинской части они прибыли 11 октября.

Напомним, 15 октября, в одной из воинских частей, расположенных в Белгородской области, двое мужчин открыли стрельбу. 11 человек погибли, еще 15 были ранены. Военные назвали случившееся терактом. Открывшие стрельбу граждане уничтожены ответным огнем. Инцидент произошел во время занятий с добровольцами. Уточнялось, что под огонь попал личный состав подразделения.