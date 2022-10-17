Фон дер Ляйен может подать в отставку из-за тайной переписки с Pfizer

Европейская палата аудиторов обвинила Еврокомиссию в отказе обнародовать переписку ее главы Урсулы фон дер Ляйен с фармацевтической корпорацией Pfizer, у которой закупались генные препараты для ковид-вакцинации. Это был один из самых крупных в истории ЕС контрактов на покупку медицинских препаратов.

Евродепутаты обвиняют главу Еврокомиссии в отсутствии прозрачности и подозревают в коррупционных схемах - что Pfizer давала взятки еврочиновникам в обмен на миллиардные контракты на поставку своих препаратов, заключенные под предлогом срочности.

Так, озвучено, что муж фон дер Ляйен был причастен к освоению денег из фонда национального плана восстановления экономики Италии в рамках проекта разработки и исследования генной терапии и медикаментов на основе РНК-технологии.

"Урсула фон дер Ляйен должна оставить свою должность ввиду того, что Еврокомиссия попала под расследование Европейской прокуратуры. Она не может учить другие государства верховенству законов, в то время как сама уничтожила документы и текстовые сообщения между собой и председателем совета директоров Pfizer о многомиллиардной сделке на продажу вакцин", – заявил член Европарламента от Румынии Кристиан Терес.

Европейский омбудсмен Эмили О'Рейли отмечает, что детали переговоров о покупке вакцин у компании Pfizer должны были сохраниться. Но Еврокомиссия оправдывается, что переписка якобы велась с помощью СМС-сообщений и WhatsApp, которые не сохраняются долго. А законы не требуют сохранять СМС-сообщения.

Многие евродепутаты возмущены не тем, что фон дер Ляйен могла удалить сообщения, а тем, что такой важнейший вопрос, как закупка новых генных препаратов теперь не имеет документальной фиксации.

"Надеюсь, уже всем понятно, включая правоохранительные органы, что "пандемия" и все ковид-меры были не чем иным, как коррупцией. Причем во вселенском масштабе!" - комментирует скандал актриса Мария Шукшина.

При этом интересно, что ковид-вакцинация так и не привела к снижению смертности в ЕС. В отличие от России, в Европе избыточная смертность сохраняется почти на прошлогоднем уровне.