Мобилизованных из Свердловской области массово направляют в ЛНР

14 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Песков: Новой волны мобилизации нет

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Армия и ВПК Свердловская область ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

Мобилизованных из Свердловской области массово направляют в ЛНР

Граждан, попавших под мобилизацию, начинают массово направлять в Луганскую народную республику. Об этом сообщает член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова, ссылаясь на уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову.

"Мобилизованных отправляют в большом количестве в Луганскую область, но на учебу, не на фронт", - цитирует омбудсмена Ахмедова.

По ее словам, Татьяна Мерзлякова также прокомментировала предположительную смерть мобилизованного из Краснотурьинска Евгения Бизяева. Ранее его супруга написала в соцсетях, что муж погиб на территории проведения спецоперации. В военкомате Краснотурьинска Накануне.RU отказались давать какую-либо информацию, сославшись на распоряжение свыше.

"По нашему случаю факт пока военные не подтвердили, но и не опровергли. Позвонил парень, сообщил его родным. Херсонская область. Завтра будут делать все возможное, чтобы на месте выяснить", - рассказала Мерзлякова Ахмедовой.

На момент публикации дозвониться до свердловского омбудсмена не удалось.

Теги: ЛНР, мобилизация, учеба



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети