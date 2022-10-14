Мобилизованных из Свердловской области массово направляют в ЛНР

Граждан, попавших под мобилизацию, начинают массово направлять в Луганскую народную республику. Об этом сообщает член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова, ссылаясь на уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову.

"Мобилизованных отправляют в большом количестве в Луганскую область, но на учебу, не на фронт", - цитирует омбудсмена Ахмедова.

По ее словам, Татьяна Мерзлякова также прокомментировала предположительную смерть мобилизованного из Краснотурьинска Евгения Бизяева. Ранее его супруга написала в соцсетях, что муж погиб на территории проведения спецоперации. В военкомате Краснотурьинска Накануне.RU отказались давать какую-либо информацию, сославшись на распоряжение свыше.

"По нашему случаю факт пока военные не подтвердили, но и не опровергли. Позвонил парень, сообщил его родным. Херсонская область. Завтра будут делать все возможное, чтобы на месте выяснить", - рассказала Мерзлякова Ахмедовой.

На момент публикации дозвониться до свердловского омбудсмена не удалось.