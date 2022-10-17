ЕС разрабатывает механизм по ограничению цен на весь импортируемый газ

Евросоюз разрабатывает чрезвычайный механизм по ограничению цен на весь импортируемый газ в связи с энергетическим кризисом, сообщает Financial Times.

По данным издания, планы предусматривают установление максимальной стоимости газа, в соответствии с которой страны ЕС могут совершать операции. Это позволит оказать экстренную помощь государствам в условиях резкого роста цен на природный газ, уточняет газета.

При этом разработка плана столкнулась с серьезными трудностями, поскольку лидеры стран ЕС не могут прийти к согласию насчет мер преодоления энергетического кризиса, пишет Regnum.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что введение потолка цен на газ нарушит условия действующих контрактов и повлечет за собой прекращение поставок.