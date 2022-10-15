15 Октября 2022
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Экономика За рубежом Украина
Фото: скриншот с youtube-трансляции

Америка выделит Украине $725 млн

Президент США Джо Байден выделил $725 млн из оборонного бюджета на помощь Украине.
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"Я делегирую госсекретарю полномочия (...) распорядиться ассигнованиями в размере до $725 млн из средств, изначально выделенных Пентагону, с целью оказания помощи Украине", - цитирует "Интерфакс" меморандум американского лидера.

Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов оценил такую перспективу.

"США любой ценой будут использовать ситуацию на Украине для удовлетворения своих политических амбиций. Глобалистим-англосаксам глубоко плевать на судьбы миллионов европейцев, я уже не говорю про украинцев, которые стали заложниками этой безвыходной ситуации", - написал Стремоусов в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что конфликт на Украине достиг "такого опасного уровня, который в его начале был просто невообразим". Нужно срочно искать пути для переговоров, понимая, что есть вещи, которые невозможно изменить.

Теги: США, Украина, помощь



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