14 Октября 2022
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Армия и ВПК В России
Фото: днр

Экс-премьер ДНР Бородай прибудет в зону СВО

Экс-депутат Рады и экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев заявил о том, что бывший премьер-министр ДНР, а ныне – депутат Госдумы РФ Александр Бородай прибыл в свой военкомат и на днях отправится в зону СВО.

"Сашу знаю давно. Познакомились ещё в 2014 г. Он не побоялся приехать к нам на Донбасс из совсем другой, мирной жизни. Я знаю, что были те, кто отказались, потому что побоялись. Но не он. Тогда линии фронта как таковой не было, в Донецке СБУ чувствовала себя, как дома, но, по правде говоря, они тогда ещё и были дома. Наших сторонников и активистов похищали и убивали, - написал Царев в своем Telegram-канале.

Бородай, говорит Царев, организовал и поддерживал Союз Добровольцев Донбасса, потому что понимал, что придется ещё повоевать.

"Надо сказать, по правде, мы все это понимали. Сейчас Саша снова поехал на фронт, оставив за спиной уютные стены Госдумы. Снова будет биться за мирную жизнь на российском Донбассе. Горжусь дружбой с Александром Бородаем", - говорит Царев.

На фоне таких поступков Бородая обращает на себя внимание поведение его коллеги, бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина). Он ранее изъявлял желание попасть в зону СВО. Он ведет Telegram-канал, где последние публикации были 10 октября. Связано ли это с тем, что он решил исполнить свое желание, не ясно.

Теги: Олег Царев, Александр Бородай, Игорь Стрелков



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