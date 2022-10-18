Игорь Стрелков "нашелся" в "действующей армии"

В Telegram-канале экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) появилось сообщение, подтверждающее, что он отправился в зону проведения СВО.

"С 14.10.2022 г. в действующей армии", - говорится в коротком посте.

Подписчики Стрелкова начали подозревать, что он снова попытался отправиться в зону СВО после того, как в его Telegram-канале несколько дней не появлялись новые посты, которые обычно Стрелков публиковал регулярно.

На прошлой неделе интригу создала супруга Стрелкова Мирослава Регинская на своей странице во "ВКонтакте": "На вопросы "Где Игорь Иванович? Все ли у него хорошо? Куда пропал? и так далее отвечаю: все хорошо, скоро выйдет на связь".

В августе появлялись сообщения о том, что Стрелков попытался попасть в зону проведения СВО через Крым, где его, якобы, задержали. Стрелков отрицал, что был задержан, при этом добавил, что в зоне боевых действий "рано или поздно будет непременно, но не прямо сейчас".