15 Октября 2022
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Армия и ВПК В России Украина
Фото: vk.com/mira.reginskaya

Игорь Стрелков ушел добровольцем в зону СВО

"Нашелся" "потерявшийся" – ничего не писавший в своем Telegram-канале уже несколько дней – бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков.

"На вопросы "Где Игорь Иванович? Все ли у него хорошо? Куда пропал? и так далее отвечаю: все хорошо, скоро выйдет на связь", - написала на своей странице "ВКонтакте" супруга Стрелкова Мирослава Регинская.

Военный аналитик Борис Рожин в своем Telegram-канале написал, что "Игорь Стрелков действительно убыл в зону боевых действий в составе одного из добровольческих формирований".

Теги: Игорь Стрелков, СВО



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