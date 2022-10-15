Игорь Стрелков ушел добровольцем в зону СВО

"Нашелся" "потерявшийся" – ничего не писавший в своем Telegram-канале уже несколько дней – бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков.

"На вопросы "Где Игорь Иванович? Все ли у него хорошо? Куда пропал? и так далее отвечаю: все хорошо, скоро выйдет на связь", - написала на своей странице "ВКонтакте" супруга Стрелкова Мирослава Регинская.

Военный аналитик Борис Рожин в своем Telegram-канале написал, что "Игорь Стрелков действительно убыл в зону боевых действий в составе одного из добровольческих формирований".