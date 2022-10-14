В Челябинской области осудили местного жителя, напавшего с ножом на сотрудника ДПС

В Челябинской области местного жителя приговорили к 8 годам в колонии строгого режима за посягательство на жизнь сотрудника ДПС, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в ноябре прошлого года обвиняемого задержали за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Он находился в служебном автомобиле ДПС, когда достал нож и нанес сотруднику ДПС множество ударов ножом по телу.

Потерпевший получил телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью.