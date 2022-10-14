14 Октября 2022
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Армия и ВПК Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Прикамье наращивают производство бронезащиты и экипировки

Пермское предприятие "Кираса" планирует нарастить производство бронезащиты и экипировки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Компания является производителем средств индивидуальной бронезащиты и индивидуальной боевой экипировки для МО, ФСБ и других силовых ведомств.

Предприятие использует в производстве российские ткани, многие из которых превосходят по качеству зарубежные аналоги. Каждый из этапов производства изделия проходит строгий контроль качества. Он проводится согласно принятой на предприятии сертифицированной системе менеджмента качества, которая соответствует ГОСТ ИСО. Конечная продукция проходит военную приемку.

У предприятия есть также производственная площадка по изготовлению бронешлемов. Ведутся работы и в сфере совершенствования новейших видов боевой экипировки военнослужащих.

Напомним, ранее в Пермском крае ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса перешли на круглосуточный режим работы. Военный дивизион "Мотовилихинских заводов" в связи с возросшими объемами производства перешел на работу в три смены. Выпуск боевых машин из состава реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" вырос в разы по сравнению с прошлым годом и достиг объемов, которых не было последние десять лет

Теги: бронезащита, экипировка, производство, военная промышленность



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