Путин пригласил лидеров стран СНГ на неформальный саммит в Петербург

Президент России Владимир Путин пригласил коллег по СНГ на неформальный саммит в конце текущего года в Санкт-Петербурге.

"Мы благодарны за поддержку российской инициативы об объявлении города Санкт-Петербурга культурной столицей в 2023 г. Мы с коллегами уже обсуждали: накануне 2023 г. можно было бы в будущей культурной столице провести неформальную встречу. Я вас с удовольствием всех приглашаю", - сказал глава государства на саммите СНГ, который проходит в Астане, Путина цитирует ТАСС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "надо быть готовыми к самым разнообразным провокациям по всему периметру СНГ", уточнив, что "на прочность будут испытывать всех".