14 Октября 2022
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Политика В России За рубежом Санкт-Петербург
Фото: Накануне.ru

Путин пригласил лидеров стран СНГ на неформальный саммит в Петербург

Президент России Владимир Путин пригласил коллег по СНГ на неформальный саммит в конце текущего года в Санкт-Петербурге.

"Мы благодарны за поддержку российской инициативы об объявлении города Санкт-Петербурга культурной столицей в 2023 г. Мы с коллегами уже обсуждали: накануне 2023 г. можно было бы в будущей культурной столице провести неформальную встречу. Я вас с удовольствием всех приглашаю", - сказал глава государства на саммите СНГ, который проходит в Астане, Путина цитирует ТАСС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "надо быть готовыми к самым разнообразным провокациям по всему периметру СНГ", уточнив, что "на прочность будут испытывать всех".

Теги: Владимир Путин, СНГ, Санкт-Петербург



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