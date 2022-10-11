12 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Мобилизация не делится на этапы, это непрерывный процесс – зампред комитета ГД по обороне

В Госдуме не согласны с регионами, которые отчитываются об окончании первого этапа мобилизации, Курская и Ростовская области даже объявили о переходе ко второму этапу.

Зампред Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что мобилизация не делится на этапы: "Никакие этапы мобилизации в соответствующем указе президента не предусмотрены. Соответственно, о том, что кто-то "выполнил первый этап" или "перешёл ко второму этапу", говорить тоже не приходится. Идёт частичная мобилизация. Это непрерывный процесс, и ни на какие этапы он не делится".

Также Швыткин добавил, что для каждого региона существует мобилизационный план. В некоторых его уже выполнили, а в других — ещё в процессе, передает Telegram-канал Shot.

Теги: мобилизация, юрий швыткин, первый этап



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