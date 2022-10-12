Военком Ростовской области опроверг информацию о второй волне мобилизации

Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров заявил, что частичная мобилизация в Ростовской области проходит в рамках установленного указом президента плана по призыву в России 300 тысяч человек.

"Я хотел бы напомнить, что никаких волн не существует", - сказал он на видео, опубликованном региональным информагентством "ДОН 24".

Егоров отметил, что Ростовская область продолжает выполнять мероприятия по призыву граждан по специальностям, в которых нуждаются Вооруженные силы.

Ранее сообщалось, что власти Курской и Ростовской областей объявили о завершении первого этапа мобилизации и переходе ко второму этапу.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о том, что регион получил новое мобилизационное задание. По его словам, новое задание уже начали выполнять муниципальные призывные комиссии. При этом зампред Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что мобилизация не делится на этапы.