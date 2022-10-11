11 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Фото: Накануне.RU

Курская и Ростовская область объявили о переходе ко второму этапу мобилизации

Власти Курской и Ростовской областей объявили о завершении первого этапа мобилизации и переходе ко второму этапу.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о том, что регион получил новое мобилизационное задание. По его словам, новое задание уже начали выполнять муниципальные призывные комиссии. За соблюдением всех процедур будут в том числе следить представители военной и областной прокуратуры, которые включены в состав комиссий", - рассказал губернатор. Он не сообщил, сколько человек планируется призвать в рамках второго этапа и какому контингенту на этот раз будет отдаваться предпочтение.

В день объявления о мобилизации министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что планируется призвать около 300 тыс. человек. 4 октября он же рассказал, что ВС РФ уже пополнились на 200 тыс. человек. При этом никто не говорил о сроках проведения мобилизационной кампании и о том, что после призыва 300 тыс. человек процесс будет остановлен.

Теги: мобилизация, курская область, ростовская область



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