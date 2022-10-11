11 Октября 2022
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Политика Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Куйвашев продолжает оставаться последним в рейтинге активности глав регионов в соцсетях

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) представило новый рейтинг активности глав российских регионов в социальных сетях. Последнюю строчку продолжает занимать губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
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При составлении рейтинга учитывался период с 3 по 9 октября 2022 года, рассматривались официальные личные аккаунты глав субъектов РФ. Для каждого участника по специальной формуле рассчитывался индекс активности за неделю. Как сообщили Накануне.RU в АПЭК, индекс отображает активность в трех соцсетях (ВКонтакте, Одноклассники и Telegram). Методика исследования основывается на анализе основных показателей эффективности работы в соцсетях: лайки, комментарии, репосты и число постов.

Куйвашев оказался в группе "Антилидеры": свердловский губернатор продолжает оставаться на последнем, 83-м месте. Составители рейтинга отмечают, что значительная вовлеченность аудитории на минувшей неделе наблюдалась под постами на тему частичной мобилизации, а также СВО. Как уже сообщало Накануне.RU, глава Среднего Урала до сих пор так и не озвучил свою позицию по данным вопросам.

Первое место в рейтинге активности в социальных сетях занял мэр Москвы Сергей Собянин. Также в первую тройку вошли глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Стоит отметить, что в своих официальных аккаунтах в соцсетях Евгений Куйвашев не появлялся с 22 сентября.

Теги: Куйвашев, соцсети, рейтинг, активность, губернатор



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