Миллионер Мильнер заявил об отказе от российского гражданства

Бизнесмен Юрий Мильнер сообщил, что он и его семья завершили процесс выхода из российского гражданства.

По словам миллионера, это было сделало еще летом. "Этим летом мы официально завершили процесс выхода из российского гражданства", — заявил предприниматель в Twitter.

Он отметил, что вместе семьей покинул Россию "навсегда" после присоединения Крыма в 2014 году.

Мильнер входит в топ-15 российского списка миллиардеров Forbes с состоянием в $7,3 млрд. Бизнесмен имеет гражданство Израиля, которое он получил в 1999 году. В 2014 году он переехал в США.