В Прикамье могут "слить" Губаху и Гремячинск

24 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Население нищает. Хотите, как в Казахстане?"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Пермский край
Заксобрание Пермского края, Пермский край, законодательное собрание, заксо (2015) | Фото: pics.v6.top.rbk.ru

В Прикамье могут "слить" Губаху и Гремячинск

Власти Пермского края могут объединить Губаху и Гремячинск, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Сейчас эти процессы наиболее актуальны, в Гремячинске уже не первый год большие проблемы с водоснабжением. Местный водоканал находится в состоянии банкротства, а муниципалитету грозит субсидиарная ответственность. Местная администрация и представительная власть города, к сожалению, не смогли консолидировать усилия и добиться положительных результатов в экономическом развитии территории", - сказал "Ъ-Прикамье" вице-премьер краевого правительства Александр Борисов.

П его мнению, муниципалитету с населением в 10 тыс. жителей сложно жить самостоятельно.

"В Губахе же сложилась профессиональная управленческая команда, у территории – неплохие экономические показатели. Поэтому объединение муниципалитетов может быть эффективным, а правительство готово эту инициативу поддержать", - добавил Александр Борисов.

Публичные слушания по вопросу объединения в Губахе и Гремячинске пока не назначены.

"Пускай администрации обсудят вопрос с депутатами и жителями. После этого будем принимать окончательное решение", - отметил вице-премьер.

Теги: Александр Борисов, Губаха, Гремячинск, объединение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.01.2022 08:50 Мск Заксобрание Прикамья объединило Кудымкар и Кудымкарский муниципальный округ
Ранее 16.04.2021 10:10 Мск В Прикамье депутаты заксобрания утвердили появление нового округа
Ранее 12.04.2021 11:47 Мск Пермский край лишится еще одного муниципального района
Ранее 10.02.2021 12:00 Мск Глава Прикамья высоко оценил эволюцию районов в округа
Ранее 30.11.2020 19:40 Мск Кунгурский округ после начала работы сможет рассчитывать на двойные транши из бюджетов
Ранее 26.11.2020 11:41 Мск В Прикамье осталось только два муниципальных района
Ранее 11.11.2020 14:42 Мск Главу новой территории Прикамья выберут в следующем году
Ранее 05.11.2020 08:28 Мск Кунгур и район объединяются
Ранее 13.08.2020 12:35 Мск В Кунгурском районе завершился прием документов на конкурс главы муниципалитета
Ранее 29.04.2020 09:36 Мск В следующем году Кунгур и Кунгурский район могут объединить в один муниципалитет
Ранее 25.06.2019 11:21 Мск Решетников: преимущество преобразований районов в городские округа - простота контроля за выделенными деньгами
Ранее 21.05.2019 09:50 Мск В Прикамье Березовский район станет муниципальным округом
Ранее 21.03.2019 12:15 Мск В Прикамье появилось семь новых городских округов
Ранее 26.02.2019 14:59 Мск Губернатор Пермского края проводит встречи с главами объединенных территорий
Ранее 22.02.2019 11:52 Мск В Прикамье может появиться еще один городской округ: Ильинский
Ранее 21.02.2019 10:59 Мск В Прикамье сельское поселение взбунтовалось против объединения в городской округ
Ранее 24.01.2019 15:35 Мск Чернушинский район преобразуют в городской округ
Ранее 10.01.2019 08:55 Мск В Прикамье продолжается укрупнение территорий: появится Верещагинский городской округ
Ранее 20.07.2018 10:53 Мск Депутаты Березников оставили чиновников Усольского района без денег
Ранее 21.06.2018 08:50 Мск Усольский район объединили с Березниками
Ранее 31.05.2018 10:12 Мск Усольский район Прикамья будет объединен с Березниками
Ранее 24.05.2018 11:24 Мск Депутаты заксобрания Пермского края одобрили укрупнение территорий
Ранее 16.05.2018 09:59 Мск Поселения Оханского района войдут в состав городского округа
Ранее 03.05.2018 10:40 Мск Объединительные процессы стартовали в сельских поселениях Пермского края
Ранее 28.04.2018 11:50 Мск Поселения Соликамского района Прикамья войдут в городской округ
Ранее 09.04.2018 07:59 Мск В заксобрание Прикамья внесен вопрос о создании Горнозаводского городского округа
Ранее 02.03.2018 15:12 Мск На еще одной территории Прикамья начался процесс объединения в городской округ


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 1243

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети