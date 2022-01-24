В Прикамье могут "слить" Губаху и Гремячинск
Власти Пермского края могут объединить Губаху и Гремячинск, передаёт корреспондент Накануне.RU.
"Сейчас эти процессы наиболее актуальны, в Гремячинске уже не первый год большие проблемы с водоснабжением. Местный водоканал находится в состоянии банкротства, а муниципалитету грозит субсидиарная ответственность. Местная администрация и представительная власть города, к сожалению, не смогли консолидировать усилия и добиться положительных результатов в экономическом развитии территории", - сказал "Ъ-Прикамье" вице-премьер краевого правительства Александр Борисов.
П его мнению, муниципалитету с населением в 10 тыс. жителей сложно жить самостоятельно.
"В Губахе же сложилась профессиональная управленческая команда, у территории – неплохие экономические показатели. Поэтому объединение муниципалитетов может быть эффективным, а правительство готово эту инициативу поддержать", - добавил Александр Борисов.
Публичные слушания по вопросу объединения в Губахе и Гремячинске пока не назначены.
"Пускай администрации обсудят вопрос с депутатами и жителями. После этого будем принимать окончательное решение", - отметил вице-премьер.