23 Января 2022
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пикет против QR-кодов, протест, митинг (2021) | Фото: Накануне.RU

В Тюмени прошел митинг против повышения тарифов

Тюменские коммунисты сегодня провели митинг против роста цен и тарифов, запретов и принуждений. Мероприятие прошло в Комсомольском сквере, который имеет статус гайд-парка, потому проведение митинга не требовало согласования с властями, передает корреспондент Накануне.RU.

Всего на митинг пришло около 40 человек. Перед собравшимися выступила лидер региональной фракции КПРФ Тамара Казанцева, депутат областной думы Иван Левченко, лидер "Диванных войск" Анатолий Княжев.

Также собравшиеся выступили против обязательной вакцинации и за бесплатное образование, медицину, а также бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров из Тюменского района.

Отметим, что на прошлой неделе коммунисты РКРП(б)-КПСС проводили митинг в Комсомольском сквере против QR-кодов.

Напомним, в Тюмени с июля 2022 г. тарифы за ЖКХ вырастут на 14,9%. В других муниципалитетах рост тарифа составит 3,4%.

Теги: тарифы, коммунальные услуги, стоимость, ЖКХ, Александр Моор



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Ранее 19.01.2022 09:58 Мск В Тюмени коммунисты проведут митинг против роста цен и тарифов
Ранее 15.12.2021 15:59 Мск В Тюмени рост тарифов на тепло и воду будет намного выше, чем в других муниципалитетах


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