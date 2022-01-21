Челябинский врач рассказала о симптомах штамма "омикрон"

У пожилых пациентов заболеванием новым штаммом коронавируса "омикрон" может протекать тяжелее, считает главный врач Челябинского областного клинического терапевтического госпиталя для ветеранов войн Татьяна Василенко, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я считаю, что "омикрон" у пожилых пациентов будет протекать тяжелее. Любая интоксикация в пожилом возрасте будет проявляться и повышением артериального давления, усилением дыхательной недостаточности. Любая интоксикация может вызвать нарушение ритма, может спровоцировать приступ стенокардии. Надо беречься и не забывать о мерах профилактики", - отметила она на пресс-конференции в региональном минздраве.

По словам Татьяны Василенко, клиника при "омикроне" отличается от "дельты".

"Нет потери обоняния и вкуса, но акцент идет на начале заболевание на боли в горле, появился насморк. Кашля впервые дни заболевания нет, но отмечаются очень сильные головные боли. Температуры в первые дни заболевания очень высокой у пожилых людей нет, она до 38", - рассказала она.

Главврач призвала не начинать лечение "омикрона" у пожилых пациентов с назначения антибиотиков.

"Даже если это пожилой пациент, в первые дни назначать антибиотики не нужно, это большая ошибка, лечение нужно начинать с противовирусных препаратов", - подчеркнула она.