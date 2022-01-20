20 Января 2022
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Экономика Москва
москва улица тверская (2003) | Фото: Накануне.ru

Россияне потратили в Москве то, что собирались потратить в Европе - Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ситуации с экономикой столице на встрече с Владимиром Путиным. Глава города намекнул на то, что пессимистические прогнозы, связанные с пандемией, не совсем оправдались.

"Предварительные итоги года показывают, что экономика справляется с этими вызовами, адаптировалась к тем непростым условиям, в которых мы работаем. Практически по всем показателям мы ушли в плюс не только к 2020 году, тяжёлому, но и к 2019 году, базовому.

Причем по ряду показателей очень даже прилично: инвестиции выросли на 12%, строительство ‒ на 23%, промышленное производство ‒ на 28%. Совершенно очевидно, что это не просто какие-то колебания, а реальный рост экономики города", - рассказал Собянин.

"Конечно, очень сложная история, связанная с общепитом, торговлей, с услугами. Торговля тоже в плюсе большом, розничная торговля в большом плюсе. Эксперты говорят, что отчасти потому, что многие россияне не поехали в Европу и отоваривались и обслуживались в наших торговых центрах и магазинах и достаточно большой объем денежной массы, которую они традиционно вывозили в европейские страны, остался у нас.

Это своеобразный тоже плюс. Даже гостиничный бизнес, за который мы в 2020 году опасались просто, что он не выдержит, ‒ уже в 2021 году мы видим, что он практически на уровне 2019 года стал работать, потому что внутренний туризм оживился, из других регионов стали больше приезжать, это как-то компенсировало ситуацию", - подытожил Собянин.

Теги: сергей собянин, экономика, москва, пандемия



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