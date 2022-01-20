20 Января 2022
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Политика В России
кресло чиновник галстук назначение бюрократия власть (2010) | Фото: playcast.ru

Озвучена возможная причина задержания замглавы Минтранса Токарева

Заместителя министра транспорта России Владимира Токарева задержали по подозрению в крупном мошенничестве и коррупции.

Политик задержан в рамках уголовного дела о крупном мошенничестве, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

По данным Telegram-канала Mash, Токарева подозревают в причинении ущерба на сумму 1,5 млрд руб. Уголовное дело в отношении замминистра не связано с его работой в ведомстве и относится к периоду, когда он занимал пост замглавы компании ООО "Спецтрансстрой", сообщает источник ТАСС.

Как сообщалось, из Минтранса чиновника планируют уволить - он находится в отпуске до 31 января с последующим увольнением.

Теги: Минтранс, Токарев



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Ранее 19.01.2022 21:35 Мск Замглавы Минтранса РФ задержан по делу о коррупции


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