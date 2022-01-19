Прокуратура разберется, почему в детсаду в Верхней Пышме дети травятся черной перловкой

В детском саду №2 Верхней Пышмы произошло массовое ухудшение здоровья воспитанников. Обеспокоенные родители уверены, что виной всему черная перловка, которой кормили их детей. Об этом сообщила читательница паблика "Инцидент Екатеринбург".

"12 января детям давали перловую кашу черного цвета. Похоже на плесень. Родители нескольких групп садика начали возмущаться. Сотрудники подтвердили факт такого питания, но боятся об этом заявить, так как заведующая сразу увольняет сотрудников. У детей начались проблемы: отрыжка, диарея, рвота. Когда родители узнали о данном факте, раскрылись новые обстоятельства, что пища была всегда такой, и меню довольно скудное. Были написаны коллективные и единичные жалобы в Роспотребнадзор", - рассказывает Светлана - мама мальчика, посещающего данный детский сад.

По ее словам в один из дней родители стали отписываться в чат, что их детям плохо и сегодня в сад они не придут. У всех схожие симптомы, а одному из воспитанников врач поставил диагноз "Отравление". Группу, куда ходит сын Светланы, сегодня закрыли на карантин с предварительным диагнозом "ОКИ".

В это же время, как утверждает мама мальчика, руководство утверждает, что все нормально, а каша, во-первых не черная, а синяя, а во-вторых, стала такой в результате реакции с температурой, поскольку крупу промыли не до конца. При этом перловку есть можно.

Прокуратура уже организовала проверку в связи с ухудшением состояния здоровья детей после приема пищи

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению в дошкольном учреждении требований санитарно-эпидемиологического законодательства при приготовлении пищи. Кроме того, сотрудниками прокуратуры в учреждении образования запрошены документы, касающиеся закупки продуктов питания с целью выяснения их качества, а также проверки соблюдения требований закона об их хранении. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

К проверке подключится и Северный Екатеринбургский территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Специалисты оценят соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в детском саду и опубликуют результаты проверки на официальном сайте ведомства.

"Контроль качества питания в детских организациях находится на контроле управления Роспотребнадзора по Свердловской области в постоянном режиме", - заявили редакции в пресс-службе.

Помимо надзорных ведомств историей заинтересовались и в управлении образования Верхней Пышмы. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе, дополнительная проверка в детском саду будет проведена и специальной комиссией, в которую включены представители администрации городского округа, родительского комитета и иные эксперты. При этом на данный момент управление образования не располагает данными, подтверждающими факт отравления кого-то из воспитанников.