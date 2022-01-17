17 Января 2022
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Общество Челябинская область
Всемирный день снега в Коркино (2022) | Фото: РМК

Всемирный день снега прошел в Коркино

В городе Коркино прошел Всемирный день снега - ежегодный детский праздник, который отмечают на всех лыжных курортах мира по инициативе Международной ассоциации лыжного спорта. В этом году состоялось 151 событие в 44 странах, в Челябинской области мероприятие также организовали в Миассе и Магнитогорске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

В коркинском празднике приняли участие более 500 гостей и 120 спортсменов из Челябинской области. Лыжники присоединились к праздничной гонке, а гости мероприятия - к яркой программе с аниматорами и весёлыми стартами.

"Коркинский район вошел в число 12 городов России, которые присоединились к празднованию всемирного дня снега. Мы впервые проводим такой масштабный праздник на лыжной базе. Отрадно, что коркинцы и гости из Челябинской области приехали целыми семьями. Хочется, чтобы празднование Всемирного дня снега стало доброй традицией для нашей обновленной лыжной базы", - отметила глава Коркинского района Наталья Лощинина.

Всемирный день снега в Коркино(2022)|Фото: РМК

Основная цель проведения Всемирного дня снега - привлечение детей к зимнему активному отдыху, спортивным состязаниям на снегу и здоровому образу жизни. Международный праздник состоялся на территории лыжной базы "Берёзка", реконструкцию которой профинансировала Русская медная компания. На объекте, открытом ещё в 1974-м году, построили новый теплый корпус с современными помещениями для тренировок, душевыми и комнатами для хранения спортивного инвентаря. Проведено благоустройство прилегающей территории, оборудованы детские и спортивные площадки.

"Популяризация здорового образа жизни, поддержка спорта и привлечение детей к здоровому образу жизни входят в число приоритетных направлений социальной политики Русской медной компании. Мы рады видеть, какой популярностью пользуются наши социальные объекты в Коркинском районе. Праздники, подобные всемирному дню снега, сплачивают семьи и привлекают людей самых разных возрастов", - сообщил директор обособленного подразделения РМК в Челябинске Анатолий Ерёмин.

Всемирный день снега в Коркино(2022)|Фото: РМК

На базе появилась учебная лыжероллерная трасса, уличные тренажёры, полоса препятствий, а также искусственный пруд в форме сердца для пляжного отдыха коркинцев. Арсенал спортивного оборудования пополнится 550-ю парами лыж от ведущих мировых производителей, велосипедами и роликовыми коньками. Общий бюджет реконструкции лыжной базы - 235 миллионов рублей.

Теги: РМК, день снега, лыжная база,



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