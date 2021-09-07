Стало известно, о чем будет энциклопедия к 300-летию Екатеринбурга

Стало известно, о чем будет "Энциклопедия Екатеринбурга", посвященная юбилею столицы Урала.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, на прошлой неделе глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соглашение о подготовке издания к 300-летию города с председателем Уральского отделения Российской академии наук Валерием Чарушиным, доктором экономических наук Виктором Маслаковым и президентом общественного благотворительного фонда "Истории и Археологии – 300 лет Екатеринбургу" Сергеем Пьянковым. Выпуск энциклопедии станет частью мероприятий и будет реализован в рамках муниципальной программы "Екатеринбург – столичный город" на 2021-2025 годы.

Редактор издания Виктор Маслаков рассказал о работе над книгой и об уникальных фактах, которые можно будет найти в будущем сборнике.

"Более 20 лет назад мы такую работу уже проводили. Мне кажется, этот опыт был удачный. Сейчас же, в преддверии 300-летия города, необходимо его повторить. Согласитесь, за 20 лет многое изменилось – и город, и люди. Возникло новое понимание многих проблем, в том числе связанных с развитием нашего мегаполиса. К примеру, за это время в Екатеринбурге стало практически на 200 тысяч жителей больше, при этом без пригородов, которые выросли в разы. С 18 миллионов квадратных метров жилой фонд вырос до 36 миллионов. Естественно стало больше транспорта, объектов социальной инфраструктуры.

Все эти изменения предстоит охватить, осмыслить и собрать в одном издании. Необходимо, чтобы новая энциклопедия смогла стать и научным трудом, и, если хотите, событием, социальным явлением. Вот это и вдохновляет наш авторский коллектив, который я согласился возглавить по просьбе моих товарищей-ученых", - рассказал он.

По его словам, хочется создать классическую энциклопедию, которая раскроет историю Екатеринбурга – людей, архитектуру, промышленность, культуру и все, что связано со столицей Урала.

"Хотелось бы привести огромный массив карт, схем, фотографий, которых широкая публика еще не видела, да и профессионалы будут приятно удивлены. Это прежде всего научно-справочное издание, в нем будут только факты, проверенные временем. К примеру, нам удалось найти несколько новых карт, которые показывают, как начинался Екатеринбург, очень много краеведческих источников, в частности работы членов Уральского общества любителей естествознания", - отметил Маслаков.

По его словам, особое внимание будет уделено ученым.

"Нашей творческой интеллигенции, они одни из самых главных хранителей особого екатеринбургского генетического кода. Кроме того, нам хотелось бы раскрыть и роль новых предприятий, холдингов", - сообщил редактор энциклопедии.

Виктор Маслаков рассказал, что стоит задача добиться исторической правды - постараться беспристрастно показать и проанализировать 300 лет истории Екатеринбурга.

"В наш авторский коллектив входят ученые, историки нескольких поколений, поэтому я уверен, что нам удастся подготовить исследования максимально емкое, объемное, с использованием различных технологий познания, в том числе, и самых современных, на стыке естественно-научных и гуманитарных дисциплин", - полагает он.

Маслаков пообещал приложить все усилия, чтобы энциклопедия к 300-летию Екатеринбурга "была достойна города, о котором мы пишем, и людей, для которых мы пишем". По его словам, электронная версия будет обязательно.

"Кроме того, часть материалов может быть выделена в отдельное направление: карты, фотографии, обзоры. Когда "Энциклопедия Екатеринбурга" увидит свет? Очень надеюсь, что к концу следующего года", - заключил Виктор Маслаков.