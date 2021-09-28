28 Сентября 2021
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КПРФ, митинг (2021) | Фото: vk.com/kprf72

КПРФ не смогла подать иск по незаконности ДЭГ из-за силовиков

В КПРФ заявили, что не смогли сегодня подать иск в суд по незаконности дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Теперь подача планируется на другой день.

Московская приемная первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова оказалась блокирована полицией. Сотрудников не выпускают, сообщается в телеграм-канале члена ЦК КПРФ Сергея Обухова. Отмечается, что в приемной хранятся документы фракции КПРФ по незаконности дистанционного электронного голосования.

Кроме того, появилась информация, что за юристами московского горкома КПРФ пришли сотрудники полиции в офис, чтобы не допустить подачу исков против ДЭГ. Об этом пишет юрист Максим Сикач в своем телеграмм-канале. Юристы опасались, что их задержат, а документы изымут, поэтому решили перенести подачу иска на другой день.

20 и 25 сентября коммунисты провели "народные сходы", они требовали отмены результатов голосования на выборах в Госдуму и отмены ДЭГ. После проведения акций членов КПРФ начали задерживать. Сотрудники правоохранительных органов устраивали "осаду" Мосгордумы и горкома КПРФ.

Роскомнадзор пригрозил блокировкой официального сайта партии из-за анонсов акций в Москве.

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КПРФ не смогла подать иск по незаконности ДЭГ из-за силовиков

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Теги: кпрф, иван мельников, дэг



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