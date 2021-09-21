Определились все участники ЧМ по волейболу, матчи которого пройдут в Екатеринбурге

Определились все 24 страны-участницы чемпионата мира по волейболу, который пройдет в 2022 году в российских городах.

Как сообщили Накануне.RU в оргкомитете турнира, два участника ЧМ были определены сразу: это сборная Всероссийской федерации волейбола - как команда страны-организатора и сборная Польши - как действующий чемпион мира. Еще 10 путевок были разыграны по итогам континентальных чемпионатов 2021 года, их финалисты также стали участниками мирового форума: Азиатская конфедерация волейбола - Иран и Япония; Африканская конфедерация волейбола - Тунис и Камерун; Европейская конфедерация волейбола - Италия и Словения; Южноамериканская конфедерация волейбола - Бразилия и Аргентина; Конфедерация волейбола Северной и Центральной Америки и Карибского бассейна - Пуэрто-Рико и Канада.

Наконец, состав пополнился 12 лучшими командами мирового рейтинга FIVB из числа тех, кто не прошел квалификацию через континентальные турниры: это Франция, США, Сербия, Куба, Нидерланды, Германия, Мексика, Турция, Египет, Катар, Болгария и Китай.

Напомним, чемпионат мира по волейболу-2022 пройдет с 26 августа по 11 сентября. Матчи примут 10 российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Екатеринбург, Уфа, Новосибирск, Кемерово и Красноярск. Участниками станут 24 национальные сборные. Формат турнира предусматривает два групповых этапа и Финал шести в Москве, по итогам которого и определится новый чемпион мира.

Ранее был объявлен официальный талисман ЧМ по волейболу. Им стал Тигр, который в голосовании обошел других кандидатов - Медведя и Робота.

Жеребьевка турнира состоится 30 сентября в Москве.