02 Сентября 2021
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котенок (2010) | Фото:igolki.net

Тоболячку, выбросившую с балкона котят, будут судить за жестокое обращение с животными

В Тобольске будут судить 43-летнюю женщину, которая выкидывала котят с балкона пятого этажа дома по ул. Радищева, 21, передает корреспондент Накануне.RU.

Ее обвиняют в "жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшем его гибель…".

Инцидент произошел вечером, 7 июня Случайный прохожий заснял на видеокамеру двух выброшенных животных. Котята были уже довольно большими, с открывшимися глазами. Один из них погиб сразу, а другой чуть позже, в ветеринарной клинике, куда его доставили свидетели происшествия.

Мужчина вступил с женщиной в диалог и попытался выяснить причину ее поступка, однако вразумительного ответа не получил. Женщина заявила, что "не считает это преступлением" и что "не хотела" выкидывать котят. Мужчина предположил, что тоболячка пьяна и вызвал полицию.

После телефонного сообщения о преступлении дежурная часть тобольской полиции направила к дому опергруппу, которая быстро установила подозреваемую. Информация о том, что женщина была пьяна, подтвердилась. Сейчас ее ждет суд.

По закону, подсудимой может грозить 80 тыс. руб. штрафа или до шести месяцев ареста.

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Теги: котята, жестокое обращение с животными, женщина, балкон



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Ранее 08.06.2021 12:20 Мск В Тобольске женщина выбрасывала котят с пятого этажа


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