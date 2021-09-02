Тоболячку, выбросившую с балкона котят, будут судить за жестокое обращение с животными

В Тобольске будут судить 43-летнюю женщину, которая выкидывала котят с балкона пятого этажа дома по ул. Радищева, 21, передает корреспондент Накануне.RU.

Ее обвиняют в "жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшем его гибель…".

Инцидент произошел вечером, 7 июня Случайный прохожий заснял на видеокамеру двух выброшенных животных. Котята были уже довольно большими, с открывшимися глазами. Один из них погиб сразу, а другой чуть позже, в ветеринарной клинике, куда его доставили свидетели происшествия.

Мужчина вступил с женщиной в диалог и попытался выяснить причину ее поступка, однако вразумительного ответа не получил. Женщина заявила, что "не считает это преступлением" и что "не хотела" выкидывать котят. Мужчина предположил, что тоболячка пьяна и вызвал полицию.

После телефонного сообщения о преступлении дежурная часть тобольской полиции направила к дому опергруппу, которая быстро установила подозреваемую. Информация о том, что женщина была пьяна, подтвердилась. Сейчас ее ждет суд.

По закону, подсудимой может грозить 80 тыс. руб. штрафа или до шести месяцев ареста.