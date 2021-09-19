Глава курганского облизбиркома заявил, что в комиссию не поступало жалоб на нарушения, которые могли бы повлиять на итоги голосования

В Курганской области жалоб, которые могли бы поставить под сомнение волеизъявление граждан в избирательную комиссию не поступало. Об этом на брифинге сообщил председатель избирательной комиссии региона Валерий Самокрутов.

По его словам, выборы в Госдуму проходят в штатном режиме.

"Каких-то существенных жалоб, замечаний, которые бы ставили под сомнение волеизъявление избирателей в избирательную комиссию Курганской области, на данный момент не поступало", - отметил Самокрутов.

По данным на 12.00 явка в регионе составила 37,65%. В лидерах – Частоозерский район, Шатровский муниципальный округ, Белозерский и Варгашинский районы.

Напомним, на выборах в Госдуму в 2016 году явка в Курганской области была 41,82% избирателей.