14 Сентября 2021
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Общество Московская область
Народный сход в поселке Бужаниново. (2021) | Фото: vk.com/trofimoffonline / Андрей Трофимов

Народный сход в Подмосковье: жители требуют выселить мигрантов после жестокого убийства

В подмосковном поселке Бужаниново (Сергиево-Посадский городской округ) более 300 местных жителей поздно вечером в понедельник, 13 сентября, пришли к общежитию, где проживают иностранные мигранты.

Народный сход собрался после того, как стало известно о жестоком убийстве: 65-летняя пенсионерка пошла в лес за грибами, там на нее, предположительно, напали трое гастарбайтеров, изнасиловали и убили.

Участники схода требовали от администрации поселения и области выселения мигрантов и закрытия общежития. Они рассказывали, что конфликты с иностранцами у них происходят постоянно, приезжие рабочие неоднократно приставали к местным детям и женщинам.

Народный сход в поселке Бужаниново.(2021)|Фото: vk.com/trofimoffonline / Андрей Трофимов

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В итоге к разгневанным людям приехали представители местной администрации, которые согласились потребовать закрытия общежития уже от правительства Московской области.

Это далеко не первый случай, когда жители Подмосковья требуют убрать с территории населенных пунктов объекты, связанные с иностранными мигрантами. Так, еще летом жители деревни Путилково (Красногорский городской округ) собирали подписи под обращением с требованием убрать миграционный центр. "В Путилково люди купили жилье и теперь боятся за своих детей, их жены боятся вечером возвращаться домой", - рассказывал журналистам председатель постоянной комиссии СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

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Теги: народный сход, мигранты, выселение, убийство, миграционный центр, подмосковье



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Развитие сюжета:

Ранее 14.09.2021 08:48 Мск После народного схода в подмосковном Бужаниново мигрантов вывезли на трех автобусах


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