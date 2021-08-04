04 Августа 2021
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Дмитрий Артюхов, дорога Салехард-Надым (2020) | Фото: yanao.ru

Ремонт дороги Надым – Салехард планируют завершить в сентябре

Ремонт дороги Надым – Салехард будет завершен в сентябре. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

Работы сейчас выполняются на участке с 1 160 по 1 190 км. Ведется устройство щебеночного покрытия проезжей части, укрепительные работы на откосах, замена грунта. Также ведется строительство площадки под автозаправку.

С момента начала работ специалисты уже заменили 1474 кубометров грунта, устроили щебень на обочинах и восстановили щебеночное покрытие дороги. В работах задействовано 25 единиц техники и 105 человек персонала.

"Планируем завершить работы в сентябре. В настоящее время без щебня два участка, на них проводится просушка насыпи, выемка и замена грунта, далее будет устроен верхний слой щебеночного основания", – сообщил руководитель проекта "Нова" Андрей Картошкин.

Параллельно ведется установка барьерного ограждения и знаков, укрепительные работы на остальной части не заасфальтированного участка дороги и мостах.

Напомним, проезд по дороге ограничен до 30 сентября. Движение разрешено только для автомобилей, перевозящих социально-значимые категории товаров.

25 апреля власти региона приняли решение закрыть дорогу, из-за того, что ее размыло растаявшим снегом. Сразу после этого в продуктовом магазине "Пятерочка" опустели полки. Федеральная сеть оказалась не готова к работе в условиях отсутствия стабильного транспортного сообщения. В мае было решено разрешить по трассе движение для автомобилей с социально-значимыми товарами. А в июне стало известно о решении закрыть участок дороги Надым – Салехард от 1060-го до 1246 километра до 1 августа. Ямальцев возмутило то решение.

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Теги: Салехард-Надым, дорога, ограничения



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