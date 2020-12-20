20 Декабря 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
Трасса, открытие, Салехард - Надым (2020) | Фото: Правительство Ямала

На трассе Салехард – Надым появится "островок цивилизации"

На середине трассы Салехард – Надым появится "островок цивилизации" – заправка, пункт "Ямалспаса". Также трассу обеспечат сотовой связью. Об этом во время прямого эфира сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Ведём переговоры с операторами, чтобы были вышки. Хотя бы местами. Второе – хотим сделать на середине пути место для остановок. Там будет заправка, пункт "Ямалспаса". Чтобы, если вдруг метель, спасатели могли прибыть на помощь. К концу следующего года должна появиться заправка. Комплекс станет хорошей помощью для путешественников", - сказал губернатор.

Напомним, проект строительства автодороги Надым – Салехард включает в себя шесть участков, общая протяженность которых – 344 км (если не считать прилегающие участки). Губернатор Дмитрий Артюхов "опробовал дорогу" во время второй поездки по региону. Для этого, впрочем, ему пришлось сменить автомобиль. Движение открыто 9 декабря.

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На трассе Салехард – Надым появится "островок цивилизации"

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Теги: Салехард - Надым, Дмитрий Артюхов, прямой эфир



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