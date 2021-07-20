"Шах и мат": "Сухой" представил легкий истребитель пятого поколения на МАКС-2021

В первый день работы авиасалона МАКС-2021 Ростех устроил презентацию легкого однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate ("Шах и мат").

До презентации самолет показали Владимиру Путину, приехавшему на салон. Глава ОАК (входит в Ростех) Юрий Слюсарь рассказал журналистам на презентации, что "Владимир Владимирович был удовлетворен тем, что он увидел".

А увидел он вот что:

- Checkmate готов к началу испытаний. Полеты планируются в 2023 году, поставки заказчикам – в 2026 году.

- Может эксплуатироваться в любых климатических условиях, базироваться на сложных горных аэродромах.

- Не требуется специальное аэродромное оборудование, минимальное количество обслуживающего персонала. Оснащен искусственным интеллектом, который проверяет готовность самолета к полету.

- Укороченная дистанция взлета и посадки: 500-600 метров благодаря отклоняемому вектору тяги и конструкции крыла. Двигатели поставляются ОДК.

- Может маневрировать с перегрузками до 8 единиц. Рассчитан на длительный сверхзвуковой полет.

- Максимальная скорость - 1,8 Маха, дальность полета - более 2800 км без подвесных баков, 7,4 тонны боевая нагрузка.

- Малая радиолокационная заметность.

- Одновременная атака до шести целей даже в условиях сильных помех.

- До 5 ракет воздух-воздух.

- Грузоподъемность с самыми большими в классе грузовыми отсеками.

- Лидер в классе по соотношению цена – боевая эффективность.

Заместитель главного конструктора самолета Алексей Булатов сообщил, что у самолета помимо названия "Чекмэйт", ориентированного на экспортный рынок, будет и привичное "цифровое" обозначение, предположительно, Су-75. "7 и 5 – это счастливые цифры для "Сухого". Это перевернутые цифры Су-57 – удачной нашей модели", - пояснил Булатов. Он также отверг сравнения с американским F-35 как самым близким по классу. "Это совершенно другой самолет по всем характеристикам. Это "суховское" видение самолета в легком классе", - отметил заместитель главного конструктора.

По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, к аналогам "Чекмейта" все же можно отнести F-35, Gripen, Rafale. "Только цены у нас – мы поставили перед собой задачу создать дешевый и очень эффективный самолет. У нас будет цена от 25 до 30 млн долларов, а у них от 60 до 90 млн долларов", - заявил Чемезов.

Глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что проекту всего чуть больше года. "Так быстро получилось благодаря суперкомпьютерным технологиям и виртуальным испытаниям. Идея родилась от экономики. На рынке очень много однодвигательных самолетов, есть пятого поколения. Нет самолета такого класса и поколения по приемлемой цене, которая была бы под силу странам Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Африки, Европы. Им нужен именно такой самолет", - заявил Слюсарь.

Он отметил, что у "Сухого" был задел при создании Су-57, его и использовали для создания однодвигательного самолета с открытой архитектурой. Глава компании также отметил хорошую экономику эксплуатации, которую будет поддерживать система "Матрешка", с ее помощью расходы эксплуатантов будут минимизированы.

Финансирует проект Ростех. "Мы в праве рассчитывать на помощь государства, нам уже она обещана", - рассказал Слюсарь, добавив, что интерес к беспилотной сверхзвуковой версии будет и в наших ВКС.

В бизнес-плане фигурирует цифра в 300 машин за ближайшие 15 лет, при этом переговоров с потенциальными покупателями еще не вели. "Мы пока не вели переговоры, мы только исследовали рынок, но мы уже просчитали потребность рынка", - добавил глава ОАК.