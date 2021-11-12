12 Ноября 2021
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Армия и ВПК
Самолет-истребитель Checkmate Су-75 (2021) | Фото: Ростех

Сформирован технический облик истребителя Checkmate

Сформирован технический облик перспективного российского истребителя пятого поколения Checkmate.

Он получит передовую авионику и систему радиоэлектронной борьбы, заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Отмечается, что открытая архитектура позволит адаптировать машину под конкретного заказчика.

Как сообщалось ранее, Россия профинансирует создание самолета пятого поколения Checkmate самостоятельно. Checkmate будет строиться на средства Минпромторга и внебюджетных средств "Ростеха" и ОАК.

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Теги: Checkmate, истребитель



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Ранее 03.09.2021 05:03 Мск Мантуров: Россия будет финансировать создание Checkmate самостоятельно
Ранее 28.07.2021 09:34 Мск Истребитель Checkmate будут собирать на заводе в Комсомольске-на-Амуре


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