Сформирован технический облик истребителя Checkmate

Сформирован технический облик перспективного российского истребителя пятого поколения Checkmate.

Он получит передовую авионику и систему радиоэлектронной борьбы, заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Отмечается, что открытая архитектура позволит адаптировать машину под конкретного заказчика.

Как сообщалось ранее, Россия профинансирует создание самолета пятого поколения Checkmate самостоятельно. Checkmate будет строиться на средства Минпромторга и внебюджетных средств "Ростеха" и ОАК.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.