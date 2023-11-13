13 Ноября 2023
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Наука и техника В России
Фото: Ростех

Названа возможная дата появления опытного образца российского истребителя Checkmate

Вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, когда может появиться первый опытный образец российского однодвигательного истребителя Checkmate.

Он может быть создан до конца 2025 г., приводит ТАСС заявление Мантурова журналистам.

Напомним, однодвигательный легкий тактический истребитель пятого поколения Checkmate, разработка которого в настоящее время ведется в России, получит сопло, отклоняющееся во все стороны. Как сообщалось ранее, Россия профинансирует создание самолета пятого поколения Checkmate самостоятельно. Checkmate будет строиться на средства Минпромторга и внебюджетных средств "Ростеха" и ОАК. Начало серийного производства самолета запланировано на 2027 г.

Самолет-истребитель Checkmate(2021)|Фото: Ростех

Теги: Checkmate, истребитель, ОАК, Денис Мантуров


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