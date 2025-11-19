Самолёт Су-75 Checkmate вскоре перейдет к стендовым испытаниям

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов высказался о сроках начала испытаний нового однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate.

"Создание нового самолета требует достаточно большого времени – в среднем, от 10 до 15 лет. Прошло-то совсем ничего, так быстро самолеты не рождаются, это дети могут за девять месяцев родиться. У нас уже практически он на стадии полета", - цитирует ТАСС Чемезова.

Самолёт в ближайшее время перейдёт в стадию стендовых испытаний.