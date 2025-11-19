19 Ноября 2025
Армия и ВПК В России
Фото: Ростех

Самолёт Су-75 Checkmate вскоре перейдет к стендовым испытаниям

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов высказался о сроках начала испытаний нового однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate.

"Создание нового самолета требует достаточно большого времени – в среднем, от 10 до 15 лет. Прошло-то совсем ничего, так быстро самолеты не рождаются, это дети могут за девять месяцев родиться. У нас уже практически он на стадии полета", - цитирует ТАСС Чемезова.

Самолёт в ближайшее время перейдёт в стадию стендовых испытаний.

Теги: Су-75, Сергей Чемезов, самолёт


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.05.2025 02:44 Мск Россия и Белоруссия обсуждают совместную работу над Checkmate
Ранее 13.11.2023 08:55 Мск Названа возможная дата появления опытного образца российского истребителя Checkmate
Ранее 09.09.2022 04:05 Мск Установочную партию нового истребителя Checkmate произведут в 2026 году
Ранее 15.06.2022 05:02 Мск Checkmate получит отклоняющееся во все стороны сопло
Ранее 18.05.2022 15:10 Мск Серийное производство истребителей Checkmate начнется в 2027 году
Ранее 12.11.2021 05:01 Мск Сформирован технический облик истребителя Checkmate
Ранее 03.09.2021 05:03 Мск Мантуров: Россия будет финансировать создание Checkmate самостоятельно
Ранее 28.07.2021 09:34 Мск Истребитель Checkmate будут собирать на заводе в Комсомольске-на-Амуре
Ранее 20.07.2021 20:36 Мск "Шах и мат": "Сухой" представил легкий истребитель пятого поколения на МАКС-2021
Ранее 20.07.2021 15:07 Мск Новый российский истребитель Checkmate может быть одно- или двухместным или беспилотным

Экспертное мнение



Мнения из сети