В Нижневартовске школа №40 получит новый бассейн и доступность для людей с ОВЗ

Школы столицы Самотлора готовятся к предстоящему учебному году. В образовательных организациях проходят капитальные и текущие ремонты. Департамент образования Нижневартовска ведёт реестр ремонтных работ, производимых в школах и детских садах. Он составляется на основании заявок учреждений системы образования. В рамках государственной программы создания доступной среды ежегодно в нескольких образовательных организациях создаются условия для маломобильных групп горожан. Так, к примеру, в этом году были выделены средства для создания универсальной безбарьерной среды в средней школе №40, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"К началу нового учебного года в нашей школе будет отремонтирована входная группа, сооружены пандусы, поручни для инвалидов и маломобильных групп населения, - рассказала директор МБОУ "Средняя школа №40" Инна Домбровская. – Кроме того, для создания безбарьерной среды оборудуют санузел, установят специальные тактильные таблички, информационные табло, световые маяки и другое оборудование. Создание доступной среды актуально. В школе учатся шесть детей и работают несколько сотрудников с ограниченными возможностями здоровья".

В новом учебном году ученики школы смогут заниматься в обновленном бассейне. Сейчас в здании школы идут масштабные работы по капитальному ремонту. По информации специалистов учреждения, в бассейне будет новая чаша, душевые, раздевалки, также строители заменят сантехническое оборудование, трубы горячего и холодного водоснабжения.

"Школа открыта в 1997 г. Капитальный ремонт бассейна здесь проходит впервые, - сказала начальник департамента образования администрации города Нижневартовска Инна Святченко. – Благодаря финансовой поддержке компании "Роснефть" происходят эти позитивные изменения. Сегодня перед образовательными организациями города стоит задача использовать различные виды финансирования для создания комфортных условий обучения. Коллективу школы №40 это удаётся. Ремонт делают за счёт средств меценатов, бюджетных и внебюджетных источников".

Отремонтирована умывальная зона возле входа в столовую. За счёт внебюджетных средств идёт перепрофилирование площадей, в которых было дошкольное отделение. Теперь в отремонтированных классах будут заниматься ученики начального звена. Школа сможет в следующем учебном году открыть дополнительный первый класс.

"Важно отметить, что при принятии решения о закрытии дошкольного отделения учитывали мнение родителей, дети которых посещали дошкольное отделение при школе", - сказала замглавы города, директор департамента по социальной политике администрации города Ирина Воликовская.

В ходе ремонта коллектив средней школы №40 воплощает приятные эстетические решения в помещениях здания. Так, рекреации второго этажа посвящены юбилейной дате этого года – 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Здесь оборудованы современные стенды с познавательной информацией на космическую тематику, в частности, рассказ о первом югорском космонавте Сергее Рыжикове.