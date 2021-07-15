В девяти школах Екатеринбурга поставят контейнеры для раздельного сбора мусора

Начиная с 1 сентября ученики и преподавательский состав сразу девяти школ Екатеринбурга смогут перейти на раздельный сбор мусора. 138 контейнеров с отсеками под пластик, бумагу и смешанный мусор уже доставили в учебные учреждения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕМУП "Спецавтобаза", которое и поставило контейнеры, проект по раздельному сбору ТКО внедрен в рамках нацпроекта "Экология" с 1 июля 2020 г. Урны будут установлены в общественных пространствах школ №№ 16, 19, 23, 79, 208, гимназии № 2 и № 5, лицеи № 12 и № 110.

"Экологическая реформа сегодня выходит на новый этап. Теперь раздельный сбор ТКО охватывает не только жилые дома, но и образовательные учреждения. Пример правильной сортировки мусора в школах позволит с ранних лет научить детей полезной привычке", - отметила директор ЕМУП "Спецавтобаза" Наталья Зубова.

Все отходы, как и с контейнерных площадок жилых домов, будут транспортироваться на дополнительную сортировку на мусоросортировочный комплекс "Широкореченский", после чего отправятся во вторичную переработку.

Проект реализуется совместными силами регионального оператора по обращению с ТКО ЕМУП "Спецавтобаза", министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, а также городской мэрии. Сейчас возможность сортировать отходы имеют жителей 175 многоквартирных домов Екатеринбурга.