МИД РФ: Режим санкций останется навсегда

Санкции против России останутся всегда, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Он пояснил, что режим антироссийских санкций закреплен во многих законодательных актах стран Запада. "Открутить назад будет невозможно", - цитирует дипломата ТАСС.

"Если Крым в России, то санкции точно будут всегда с нами так же, как были санкции на Прибалтику, пока она не отделилась и не стала тремя отдельными государствами", - добавил Панкин.

В МИД подчеркнули, что Москва не будет просить об отмене санкций и должна быть готова к новым ограничительным мерам.

Ранее спикер Европейского парламента Давид Сассоли призвал ужесточить санкции против российских должностных лиц. Он заявил, что необходимо поддерживать "тесный контакт с населением, гражданским обществом, диссидентами, неправительственными организациями и независимыми СМИ".