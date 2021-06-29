Сборная Англии победила Германию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Сборная Англии вышла в четвертьфинал Евро-2020. В 1/8 подопечные Гарета Саутгейта переиграли команду Германии со счетом 2:0, оба мяча были забиты во втором тайме. Первым отличился лучший бомбардир команды на Евро-2020 Рахим Стерлинг. Преимущество англичан удвоил капитан команды Гарри Кейн.

В четвертьфинале англичане встретятся с победителем матча Швеция — Украина.

Между тем, проигрыш немцев означает, что глава МИД ФРГ Хайко Маас направит своему британскому коллеге Доминику Раабу ящик пива – министры поспорили на него по поводу победы в матче Англия-Германия.