Десятилетний грабеж: зачем США поддерживают дестабилизацию в Ливии

Интерес западных стран к Ливии обоснован возможностью безнаказанно грабить государство, попавшее в тяжелую ситуацию. Политический эксперт Владимир Карасев рассказал о насущных проблемах в регионе.

На прошедшем в Берлине международном саммите по Ливии один американский чиновник, чье имя не было названо, озвучил заявление о том, что «русские и турки договорились обсудить вывод иностранных военных из Ливии». Помимо этого, он выдвинул заявление о присутствии в североафриканском государстве «ЧВК Вагнера», но доказательств никаких не привел.

Карасев считает, что подобная тактика западных государств не решит проблем Ливии.

«Тот балаган, который устроили западные страны, пытаясь решить судьбу Ливии, выгоден лишь тем, кто хочет сохранить хаос и кризис в Северной Африке. Никуда не делись террористы, а богатая природными ресурсами страна и некогда жемчужина Магриба за 10 лет так и не смогла встать на ноги», – подметил политолог.

С момента гибели последнего легитимного лидера Ливии Муаммара Каддафи прошло 10 лет. За это время страна погрузилась в хаос. Регулярные конфликты за право обладать месторождениями полезных ископаемых и вооруженные столкновения за территории разрушили государство и привлекли внимание западных стран:

«Сколько с момента госпереворота было вывезено за рубеж ливийской нефти — 20 миллионов баррелей, 30? Все эти сотни миллионов долларов, заработанные на краденных природных ресурсах, сейчас лежат на американских счетах. Ну и немного, конечно, на европейских», – предположил Карасев.

Ливийская нефть, средства с продажи которой уходили на нужды граждан, стала источником доходов людей, которые к североафриканскому государству не имеют никакого отношения.

«Я уверен, что, если взять выписку со счетов тех, кто активно ратует за вывод иностранных сил из Ливии, мы сможем найти там деньги, заработанные на нефти, украденной у североафриканского государства. И тогда пазл сложится, и станут понятны мотивы заявлений того же Макрона, администрации Байдена и прочих интересантов, предшественники которых сначала свергли законную власть в Ливии, привели в эту страну террористов, а затем успешно грабили ее на протяжении 10 лет», – напомнил аналитик.

Берлинские переговоры должны были вернуть Ливии мир и процветание, но вместо этого стали сосредоточением провокаций и безосновательных обвинений. Государства, за долгие годы привыкшие грабить страну, не настроены на прекращение конфликта.

«Мне кажется неслучайным, что фройлен Меркель и месье Макрон удивительно спелись по ливийскому вопросу, несмотря на противоречия по многим другим. Это выглядит, как откровенная дележка финансов, полученных с ливийской нефти, проводимая у всех на глазах», – подвел итог политолог.