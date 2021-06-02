В Златоусте пожарные обратились в прокуратуру из-за неоплачиваемых переработок и принудительной вакцинации

Работники 8-й Златоустовской пожарно-спасательной части написали коллективное обращение в прокуратуру. Пожарные пожаловались на переработки и "добровольно-принудительную" вакцинацию.

Как сообщили в инициативной группе пожарно-спасательной части, между начальством и простыми бойцами назрел конфликт. Руководитель был назначен из Троицка пять лет назад. После этого начались проверки, а огнеборцы начали сдавать зачеты. После этого из части стали уходить работники.

"В итоге некомплект кадров напрямую ударил по оставшимся "богатырям". И вместо графика — сутки через трое — выверенного потом и кровью сотрудников противоогненной службы, Златоустовские пожарные стали заступать сутки через сутки. При этом ночные проверки, зачеты… никто не отменял. Приказ письменный никто не давал… А соответственно ни тебе дополнительного денежного стимулирования, ни отгулов", - рассказал представитель инициативной группы сообществу "ЧП Златоуст".

После этого началась "добровольно-принудительная" вакцинация. Тем, кто не хотел ставить прививку от коронавируса, по словам представителя инициативной группы, негласно отказывали подписывать рапорт на отпуск.

Коллективное заявление в прокуратуру пожарные написали 31 мая. Об этом узнал их начальник. Однако, как отмечают в инициативной группе, вместо того, чтобы попытаться наладить с подчиненными связь, он решил "выдавить" всех несогласных.