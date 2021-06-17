СК проверит версию смерти бывшего сити-менеджера Миасса

В Москве СК проверяет версию смерти бывшего сити-менеджера Миасса Виктора Ардабьевского от побоев.

Напомним, Ардабьевский скончался 2 октября 2020 года в московской больнице. Причиной смерти назвали обострение хронических заболеваний. Бывший сити-менеджер находился в московском СИЗО и ждал приговора в рамках расследования дела о преступной группировке "турбазовские". Его подозревали в причастности к убийствам коммерсантов в Миассе в 2005 и 2008 гг., также обвинялся в бандитизме.

Эксперты обнаружили у Ардабьевского полные поперечные переломы четырёх ребер с обеих сторон. Такие повреждения могут быть от сдавливания грудной клетки, например, во время непрямого массажа сердца. Следовавтели заинтересовались травмами и начали проверку, сообщает Mash.