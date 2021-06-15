"Топ-топ, топает малыш" в детский сад столицы Самотлора

"Ладушки", "Солнышко", "Росинка", "Забавушка", "Филиппок" - от этих названий детских садов Нижневартовска веет милой заботой и солнечным детством. Но, конечно, гораздо более важно то обстоятельство, что все эти детские дошкольные учреждения с удовольствием посещают подопечные и их родители.

Например, председатель попечительского совета МАДОУ №77 "Эрудит" Эльвира Горькова рассказала Накануне.RU, что довольна работой педагогов и материальным обеспечением садика. "Я троих детей водила в садик. Дети занимались в разных группах. Приходила на различные собрания, на которых мы пробовали детское меню, например. Всё замечательно, вкусно. Заведующая хорошая, всегда интересуется, как дела у воспитанников. Я всем довольна", - сказала Горькова.

Согласитесь, сама за себя говорящая рекомендация.

Правда, в Нижневартовске есть и такие посетители детсадов, что пока никак не могут в силу возраста дать оценку тем услугам, которые получают. И речь даже не о малышах, что толком еще не научились говорить, а о вартовчанах, которым отроду менее года. Потому как в Нижневартовске практически каждый третий детский сад готов принять малышей в возрасте до одного года. Специалисты департамента образования администрации города и руководители дошкольных учреждений закрепили возможность организации группы для раннего возраста документально: в уставах детских садов.

Ясельные группы оборудованы всем необходимым: пеленальными столами, манежами, стульями для кормления, развивающими играми, качелями, кроватями, техникой для кухни и так далее. Для детей разработано специальное меню в соответствии с возрастными нормативами. У кормящей мамы есть возможность приехать и покормить ребенка.

"Группы оборудованы системой видеонаблюдения, - рассказала начальник дошкольного отдела департамента образования администрации города Нижневартовска Татьяна Ревкова, - малыши находятся под постоянным присмотром педагогов и медицинского работника. Два раза в неделю детей посещает педиатр нижневартовской детской поликлиники. Для воспитанников младенческого возраста разработаны программы, включающие развивающие комплексы, игры, массажные процедуры".

"Ясельная группа на базе нашего сада работает с 2018 года, - рассказала заведующий МАУДО г. Нижневартовска ДС № 37 «Дружная семейка» Ирина Щербинина, - Мы готовы делиться опытом: каков алгоритм открытия группы, нормативная база, как подобрать персонал, создать среду для малышей, наладить контакт с родителями. В 2018-2019 годах мы передавали опыт коллегам из других муниципалитетов Югры и регионов страны".

Стоит напомнить, что первая ясельная группа как эксперимент появилась в Нижневартовске в 2017 году и она стала первой не только для Нижневартовска, но и для всей страны. Открытие групп для детей в возрасте до одного года ведется в рамках реализации нацпроекта «Демография».

Инна Святченко, директор департамента образования администрации города рассказывает, что уже в 6 детских садах Нижневартовска созданы условия для организации детей младенческого возраста от 2 месяцев, в 24 детских садах от 1 года, 8 детских садах – от полутора лет. В 2021 году 50 детей от 2 месяцев до года посещают группы для детей младенческого и раннего возраста. Причем, для родителей стоимость этой услуги совсем не велика. "Стоимость содержания одного ребенка за счет средств местного бюджета составляет 1933 рублей в месяц. Размер родительской платы установлен постановлением администрации города Нижневартовска от 14.10.2015 №1840 "Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования" составляет для детей в возрасте до 3 лет - 145 рублей в день", - рассказала Накануне.RU Инна Святченко.

По словам Инны Святченко, в целом юные вартовчане от трех до семи лет полностью обеспечены местами в дошкольных учреждениях, но сохраняется потребность в предоставлении мест в дошкольных учреждениях для детей до трех лет.

Как рассказала Накануне.RU Ирина Воликовская, заместитель главы города, директор департамента по социальной политике, в городе действует уже несколько частных детсадов. "В настоящее время функционирует 4 частных детских сада, которые оказывают услуги дошкольного образования в соответствии с лицензиями. И 2 детских сада оказывают услуги по присмотру и уходу. Контроль за деятельностью частных дошкольных организаций осуществляют надзорные органы. Методическую поддержку, консультирование по реализации программ дошкольного образования оказывает департамент образования администрации города", - пояснила Ирина Воликолвская.

Частный детский сад "Солнышко", который совсем недавно начал работу, уже получил хорошую оценку родителей. "Детский сад нам очень понравился, - поделилась многодетная мама Елена Чайковская, - здание современное, красивое, в группах и холлах сада выполнен отличный ремонт, интерьеры в ярких, приятных красках. Для детей предусмотрена удобная, качественная мебель".

Вообще среди родителей Нижневартовска есть и приверженцы муниципальных детсадов и те, кто предпочитает частные дошкольные заведения. Эльвира Горькова, например, полагает, что муниципальный садик лучше – за ним больше контроля. "В частных ко всему относятся лояльно, бюджет есть бюджет – больше требований, строже отчётности", - сказала Горькова. А член наблюдательного совета МАДОУ №44 "Золотой ключик" Ольга Чуенко в разговоре с Накануне.RU сообщила, что ей очень нравятся педагоги садика и его оснащение: "Руководство всегда идёт на контакт, всё решаемо. Проблем нет. Всегда в группах чисто, игрушек достаточно, оснащение на должном уровне. Дома слышим от детей, что всё хорошо".

Сравнивая частные и муниципальные садики, она отметила, что особой разницы не видит. "Было совещание, возникало много нюансов по этому вопросу. Главное, что нет разницы, преимуществ у частных садиков мы не увидели", - подытожила Чуенко.При этом, все родители в беседе с редакцией подчеркивали, что поборов никаких с родителей они нет, а педагоги и воспитатели квалифицированные.

Если в детсадах оказывают дополнительные образовательные услуги, то, как сообщила Ирина Воликовская, стоимость их в муниципальных организациях формируется в соответствии с Федеральными законами, муниципальными правовыми актами и утверждаются постановлением администрации города. В частных дошкольных организациях прайс формируется предпринимателями самостоятельно.

Наверное, в каждом случае, когда речь идет об образовании или воспитании наших детей, один из главных вопросов - кадровый. Для Нижневартовска это тоже актуально. Инна Святченко, директор департамента образования рассказала, что образовательными организациями, подведомственными департаменту образования администрации города, заключаются договоры (сроком на 1, 3 и 5 лет) с образовательными организациями высшего и среднего профессионального образования с целью создания условий для прохождения производственной практики студентами. Среди них – организации по подготовке педагогических кадров: Нижневартовский государственный университет, Нижневартовский социально-гуманитарный колледж, а также по подготовке студентов иных направлений подготовки (рабочие профессии): Нижневартовский строительный колледж и Нижневартовский политехнический колледж. Всего такие договоры в 2020 году заключены 67 муниципальными образовательными организациями.

"В соответствии с приказом департамента образования администрации города от 25.09.2020 № 561 «Об утверждении состава Форсайт-центров системы образования города на 2020-2021 учебный год» (с изменениями от 17.11.2020) в системе образования города созданы форсайт-центры по 43 перспективным направлениям образования. За 2020 год 1043 студента высших и профессиональных образований, учащимся профессиональных образовательных организаций получили возможность прохождения производственной практики в муниципальных образовательных организациях города", - рассказала Инна Святченко.

А поучиться педагогическому мастерству в Нижневартовске есть у кого. Например, в конце минувшего года победителями городского конкурсе "Педагог года" были признаны в номинации «Воспитатель года» - Татьяна Некрасова, воспитатель МАДОУ г. Нижневартовска детского сада №66 «Забавушка» и в номинации «Педагог, работающий с детьми с ограниченными возможностями здоровья» - Анна Морозова, учитель-логопед МБДОУ детского сада №27 «Филиппок».

Вообще, в столице Самотлора над образовательными программами дошколят работают системно. Наряду с реализацией дошкольной образовательной программы, адаптированной программы для детей с ОВЗ в детских садах города реализуются инновационные программы и технологии, такие как: финансовая грамотность, астрономия для малышей, билингвальное обучение детей, где происходит приобщение дошкольников к изучению иностранного языка. Причем, образовательная деятельность в группах детей дошкольного возраста проводится двумя педагогами одновременно на русском и английском языках.

"Очень интересна малышам модульная образовательная программа дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров». В 2020 году апробирована и в настоящее время внедрена современная методика профилактики и реабилитации нарушения осанки, сколиоза и плоскостопия у детей дошкольного возраста «Кинезитерапия». Для развития физической выносливости и общего физического развития детей детские сады установили интерактивные скалодромы", - рассказала Татьяна Ревкова, начальник дошкольного отдела департамента образования.

Всего на территории города Нижневартовска функционирует 37 дошкольных организаций, которые расположены в 65 корпусах. 18 750 детей посещают муниципальные дошкольные образовательные организации. Но столица Самотлора - город молодых, так что потребность в детских садах остается актуальной, 5 958 человек зарегистрированы в очереди на получение места в детский сад. А численность населения Нижневартовска стабильно растет, уровень рождаемости по-прежнему в 2 раза превышает смертность. Так что забот у всех тех, кто по долгу службы занят обеспечением маленьких вартовчан услугами детских садов, не убавляется.