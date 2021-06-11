11 Июня 2021
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Происшествия Челябинская область
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokat-pro.spb.ru

В Челябинске мужчину, убившего супругу на глазах у детей, отправят на принудительное лечение

В Челябинской области уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве жены, направлено в суд для утверждения постановления о применении в отношении обвиняемого принудительных мер медицинского характера, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, днем 29 июля 2020 г. на дороге около деревни Алексеевка мужчина поссорился с женой в салоне автомобиля, стоящего на обочине дороги. Он несколько раз ударил ножом супругу. Она выбежала из машины, но обвиняемый ее догнал и продолжил наносить удары ножом.

От полученных травм женщина скончалась.

Убийство было совершено в присутствии двух малолетних дочерей.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, мужчина признан страдающим психическим расстройством, как в период совершения деяния, так и в настоящее время.

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Теги: убийство, принудительное лечение, уголовное дело,



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