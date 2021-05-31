На фоне продления запрета Россией полётов в Турцию Эрдоган смягчил "коронавирусные" ограничения

Президент Турции Реджеп Эрдоган смягчил действующие в стране "коронавирусные" ограничения, сообщает РИА Новости.

Ранее в Турции был объявлен самый длительный с начала пандемии локдаун – с 29 апреля до 17 мая из-за роста заболеваемости коронавирусом. До 1 июня действует ежедневный комендантский час с 21.00 до 5.00 (время совпадает с московским) и круглосуточный комендантский час по субботам и воскресеньям, а рестораны и кафе работают только на вынос и доставку.

"В течение всего июня комендантский час будет действовать в будни и в субботу с 22.00 до 5.00. В воскресенье будет введен круглосуточный комендантский час", - заявил Эрдоган, выступление которого транслируют турецкие телеканалы.

Кафе, рестораны, развлекательные центры, спортивные залы будут открыты с 7.00 до 21.00 за исключением воскресенья. В воскресенье рестораны будут обслуживать исключительно на доставку. Также разрешается с 1 июня проводить свадьбы в закрытых и открытых помещениях при условии соблюдения мер безопасности.

Напомним, 12 апреля стало известно о закрытии границ с Турцией на срок с 15 апреля по 1 июня. Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом связал это с тем, что до 80% всех мутаций COVID-19 попадает в Россию через Турцию. По предварительным данным, на эти даты у россиян было забронировано более 500 тыс. туров. Между тем стоимость проживания в Сочи на майские праздники в среднем выросла до 50% на фоне ограничения полетов в Турцию. Сегодня стало известно, что запрет полётов в Турцию продлят.

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