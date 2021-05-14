14 Мая 2021
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аиностранный агент, иноагент, надпись, уличная графика (2019) | Фото: antimaidan.ru

Минюст внес деловое издание VTimes в реестр СМИ-иноагентов

Министерство юстиции России внесло деловое издание VTimes в реестр СМИ-иноагентов.

В сообщении ведомства указано, что юрлицо, являющееся администратором ресурса "VTimes.io", зарегистрировано в Нидерландах.

Издание было создано летом прошлого года журналистами "Ведомостей", уволившихся в знак протеста против назначения нового руководства и смены собственников газеты. Основатель "Ведомостей" Дерк Сауэр выступил советником нового проекта, но не инвестором или менеджером.

Напомним, в июне 2020 года все заместители главного редактора газеты "Ведомости" – Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский – ушли из издания в знак протеста против решения владельцев издания сделать главным редактором Андрея Шмарова. Все эти замы работали в издании порядка 15 лет. Также уволилась и и.о. шеф-редактора сайта Александра Чунова.

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Минюст внес деловое издание VTimes в реестр СМИ-иноагентов

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Теги: vtimes, сми-иноагент, минюст



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