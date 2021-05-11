11 Мая 2021
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Стрельба в гимназии на улице Файзи в Казани (2021) | Фото: Егор Алеев/ТАСС

Володин связал трагедию в Казани с терроризмом и призвал поддержать Минниханова

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал бороться с экстремизмом, который он видит в произошедшем в казанской школе.

Парламентарий заявил на пленарном заседании Госдумы, что проблема, по его мнению, не в школьной охране, которая в Татарстане и так устроена лучше, чем в других регионах страны.

"Вовлекают молодежь в экстремистские группы. Наша страна борется с экстремизмом на территории Сирии, иначе все эти группировки были бы здесь. Они не дремлют, ведут свою работу в интернете", - заявил Володин.

Отметим, что пока нет никакой информации о том, что казанский стрелок состоял или симпатизировал какому-либо радикальному объединению.

Спикер нижней палаты парламента заявил, что российские спецслужбы работают очень эффективно и часто предотвращают подобные инциденты. Например, несколько недель назад в одном из регионов, где был с визитом Володин, предотвращен подобный акт.

"Не нужно уходить в популизм, он разрушителен. Нам надо решить проблему в корне, - заметил спикер. - Мы – часть мира. И в мире эти проблемы даже в сверхблагополучных странах есть".

Также спикер предостерег граждан от "выступлений" (очевидно, с критикой властей). "Начинаются сейчас выступления. Там Минниханов [глава Татарстана] один на один с родителями и учителями. Его поддержать надо, потому что он много делает для республики", - добавил Володин.

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Володин связал трагедию в Казани с терроризмом и призвал поддержать Минниханова

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Теги: вячеслав володин, стрельба в казани, шутинг, терроризм



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